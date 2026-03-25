В России протестируют прослеживаемость операций с цифровым рублем

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Необходимо выбрать направления, чтобы протестировать операции с цифровыми рублями на прослеживаемость, например это могут быть проекты в сфере строительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

« "Цифровой рубль будет развиваться. Требуется выбрать пилотные проекты для апробации инструментов прослеживаемости в цифровых рублях. Это могут быть проекты в сфере строительства и услуг, зарплатные проекты. Важно масштабировать эту работу. Цифровой рубль может быть использован и в смарт-контрактах, и при осуществлении контроля цен, стать подспорьем для системы казначейского контроля и сопровождения", – приводит Минфин слова Силуанова по итогам расширенной коллегии Казначейства РФ

Ранее Силуанов говорил, что цифровой рубль позволит отслеживать прохождение всех цепочек финансирования расходов, в качестве эксперимента он будет использоваться для обеспечения бюджетных трат.

В ходе коллегии были подведены итоги работы службы в 2025 году и обозначены планы на 2026 год. Так, Казначейство успешно справляется с поставленными задачами, используя современные технологии и новые платформенные решения, отмечается в материалах. Цифровые инструменты помогают в том числе выявлять рисковые зоны, а искусственный интеллект повышает клиентоцентричность службы и дает возможность освободить распорядителей и получателей бюджетных средств от рутинной работы и излишней отчетности, говорится в материалах.