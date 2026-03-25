"Обвинили Россию". Произошедшее в Прибалтике вызвало ярость в Финляндии

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европейские лидеры пытаются обвинить Россию в инцидентах с беспилотниками в странах Балтии, что чревато эскалацией напряженности в отношениях с Москвой, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.