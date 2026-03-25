Рейтинг@Mail.ru
В России может появиться дистанционное голосование через спутники - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
13:54 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/rossija-2082820964.html
В России может появиться дистанционное голосование через спутники
В России может появиться дистанционное голосование через спутники - РИА Новости, 25.03.2026
В России может появиться дистанционное голосование через спутники
Дистанционное голосование на выборах через спутники там, где нет связи, может появиться в России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T13:54:00+03:00
2026-03-25T13:54:00+03:00
выборы в государственную думу
политика
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750832911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afd4bae4c844c0cea554a46d43722ec2.jpg
https://ria.ru/20260325/rossija-2082814505.html
https://ria.ru/20260325/tsik-2082815064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750832911_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e3c0e2f6a15ad1634221200d85da4472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова
Выборы в Государственную думу, Политика, Россия, Элла Памфилова
В России может появиться дистанционное голосование через спутники

Памфилова: в России может появиться дистанционное голосование через спутники

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭкраны с участками для голосования
Экраны с участками для голосования - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Экраны с участками для голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дистанционное голосование на выборах через спутники там, где нет связи, может появиться в России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Глава ЦИК России на заключительном заседании комиссии в нынешнем составе отметила, что уже два года Центризбирком работает с "Бюро 1440", которое впервые запустило спутники.
"Это касается моей сумасшедшей идеи… ДГ (дистанционного голосования - ред.), как я ее называю, не дистанционное электронное голосование, а уже через спутники голосование, там, где нет связи", - сказала Памфилова.
Она отметила, что Центризбирком уже начал над этим работать. По словам главы ЦИК, такой способ голосования может появится в недалекой перспективе.
"Вполне реальная перспектива. Работаем здесь, как бы ни казалось кому-то, что это фантастически и невозможно. Мобильный избиратель тоже когда-то казался невозможным", - добавила Памфилова.
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала