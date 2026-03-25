В России может появиться дистанционное голосование через спутники
Дистанционное голосование на выборах через спутники там, где нет связи, может появиться в России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T13:54:00+03:00
Памфилова: в России может появиться дистанционное голосование через спутники
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дистанционное голосование на выборах через спутники там, где нет связи, может появиться в России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Глава ЦИК России на заключительном заседании комиссии в нынешнем составе отметила, что уже два года Центризбирком работает с "Бюро 1440", которое впервые запустило спутники.
"Это касается моей сумасшедшей идеи… ДГ (дистанционного голосования - ред.), как я ее называю, не дистанционное электронное голосование, а уже через спутники голосование, там, где нет связи", - сказала Памфилова
Она отметила, что Центризбирком уже начал над этим работать. По словам главы ЦИК, такой способ голосования может появится в недалекой перспективе.
"Вполне реальная перспектива. Работаем здесь, как бы ни казалось кому-то, что это фантастически и невозможно. Мобильный избиратель тоже когда-то казался невозможным", - добавила Памфилова.