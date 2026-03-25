В России может появиться дистанционное голосование через спутники

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дистанционное голосование на выборах через спутники там, где нет связи, может появиться в России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Глава ЦИК России на заключительном заседании комиссии в нынешнем составе отметила, что уже два года Центризбирком работает с "Бюро 1440", которое впервые запустило спутники.

"Это касается моей сумасшедшей идеи… ДГ (дистанционного голосования - ред.), как я ее называю, не дистанционное электронное голосование, а уже через спутники голосование, там, где нет связи", - сказала Памфилова

Она отметила, что Центризбирком уже начал над этим работать. По словам главы ЦИК, такой способ голосования может появится в недалекой перспективе.