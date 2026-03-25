"Россия" переносит рейсы из-за ограничений в "Пулково"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" корректирует расписание путем переноса и отмены рейсов из-за ограничений, действующих в аэропорту "Пулково", сообщил перевозчик.

Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту " Пулково " в среду в 00.52 мск.

"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Пулково" 24 и 25 марта авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также объединения и отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.

Авиакомпания просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт и в случае его отмены не приезжать в воздушную гавань.