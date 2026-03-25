РЭЦ: экспортеры Орловской и Ростовской областей укрепляют связи с Арменией

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бизнес-миссия сразу двух регионов России - Орловской и Ростовской областей - проходит с 24 по 26 марта в столице Армении Ереване, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

В бизнес-миссии участвуют 18 российских компаний. При поддержке РЭЦ и ЦПЭ свою продукцию на рынке Армении в рамках мероприятия продвигают производители косметики, бытовой химии, пищевой продукции, стройматериалов, обогревателей, электротехнических и кабельных изделий. Запланировано около 150 встреч с армянскими предпринимателями.

На открытии бизнес-миссии руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян рассказал российским экспортерам об особенностях работы с партнерами в Армении и новых возможностях, которые открываются благодаря поддержке РЭЦ.

"Крайне важно, чтобы экспортеры уже на этапе переговоров с контрагентами четко понимали, какие инструменты РЭЦ доступны им в каждой конкретной ситуации. Так, компания, готовая рассмотреть сотрудничество с дистрибьютором на условиях отсрочки платежа, может снизить риски неоплаты, воспользовавшись инструментами РЭЦ - в частности, страхованием экспортного кредита (отсрочки платежа) или механизмами экспортного факторинга", – прокомментировал Енокян.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".