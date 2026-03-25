РЭЦ масштабирует аналитическую экосистему платформы "Мой экспорт"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запустил три новых профильных сервиса, усилив тем самым аналитический блок цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает РЭЦ.

"В условиях трансформации логистических цепочек и переориентации торговых потоков доступ к оперативной и достоверной аналитике становится критическим фактором конкурентоспособности. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) усилил аналитический блок цифровой платформы "Мой экспорт", запустив три профильных сервиса "Внешняя торговля стран мира", "Номенклатуры и классификаторы" и "Отчет. Внешняя торговля стран мира", - делится РЭЦ.

Эти инструменты призваны перевести процесс принятия решений экспортерами из плоскости интуитивного планирования в область работы с большими данными.

Сервис "Внешняя торговля стран мира" представляет собой многофункциональный аналитический конструктор, предлагающий пять коротких пользовательских сценариев анализа и один расширенный для специалистов. Это не просто статистические таблицы, а инструмент глубокого погружения в структуру международной торговли.

В рамках Сценария 1 "Что продать?" пользователь получает данные о возможностях по диверсификации товарной структуры поставок в выбранную им страну. Сценарий 2 "Куда продать?" позволяет в два клика найти емкие растущие рынки сбыта, на которые поставляется российская продукция. Сценарий 3 "Кто конкуренты?" выдает информацию о ключевых поставщиках на интересующий пользователя рынок, с указанием долей конкурентов в объеме импорта.

Сценарий 4 "Почем продать?" предоставляет данные об экспортных и импортных ценах ключевых стран-поставщиков на заданный рынок. То есть экспортер получает возможность в начале выбрать "премиальные" рынки для своей продукции, а затем оценить ценовую конкурентоспособность своей продукции в сравнении с другими странами-поставщиками. Сценарий 5 "Оперативные данные" позволяет отслеживать помесячную динамику объемов импорта в любую страну.

А в рамках расширенного сценария есть возможность получить информацию об объемах экспорта или импорта любой страны, в том числе России на основе зеркальных данных, то есть сведений, предоставляемых ее торговыми партнерами. Вторая новинка - сервис "Отчет. Внешняя торговля стран мира". Этот сервис позволяет выгрузить в PDF данные об импорте любой интересующей страны в самых разных разрезах, необходимых для принятия решений.

Третий сервис "Номенклатуры и классификаторы" в том числе решает одну из прикладных задач - корректную классификацию товаров по кодам ТН ВЭД. Впервые бизнесу открыта статистика по реальной практике декларирования. Такое технологическое решение позволяет избежать дорогостоящих ошибок на этапе прохождения таможенного контроля. Система анализирует массив уже поданных деклараций и подсказывает, какие коды ТН ВЭД наиболее часто применяются для специфических групп товаров (например, реабилитационной техники или сложных композитов). Для экспортера это означает снижение риска штрафов, исключение простоев на границе и корректный расчет таможенных пошлин еще на этапе планирования сделки.

"Новые сервисы органично дополняют линейку аналитических сервисов платформы "Мой экспорт", вместе с сервисами "Экспортные ниши" и "Барьеры и требования рынков", формируя полноценную основу системы поддержки принятия решений. Теперь экспортерам предоставляется уникальный массив данных по мировой торговле всех стран мира, включая Россию (по зеркальным данным). Учитывая, что все сервисы выстроены в логике вопросов, возникающих у любой компании при организации экспортных поставок, эффективные решения в ВЭД с их появлением стало принимать проще и быстрее", - уточнил директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.