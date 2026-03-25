Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал ошибкой разрыв с Россией
Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал ошибкой разрыв с Россией - РИА Новости, 25.03.2026
Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал ошибкой разрыв с Россией
Экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в интервью РИА Новости назвал ошибкой разрыв с Россией, которая может быть... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T01:07:00+03:00
2026-03-25T01:07:00+03:00
2026-03-25T01:07:00+03:00
россия
молдавия
москва
в мире, россия, молдавия, москва, василий тарлев, майя санду, дмитрий песков
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Василий Тарлев, Майя Санду, Дмитрий Песков
Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал ошибкой разрыв с Россией
Тарлев: разрыв Молдавии с Россией является ошибкой
КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в интервью РИА Новости назвал ошибкой разрыв с Россией, которая может быть для республики надежным стратегическим партнером.
"Я думаю, что это ошибка. Нынешняя политика не ведет мудрые отношения с таким игроком на международном рынке, как Россия
. Это не соответствует нашим интересам, и это большой удар и против национальной экономики, и против бизнеса и просто граждан Молдовы", - сказал Тарлев
.
По его словам, Россия для Молдавии
может быть надежным стратегическим партнером.
"У нас есть еще много вопросов, которые с помощью России, имея дружественные отношения с ней, мы бы могли бы решить. Это касается и рынка сбыта, и дешевых энергетических ресурсов, и сырья для агропромышленного комплекса, который для нас является стратегической отраслью, и это сырье качественное, самое дешевое в мире. Мы могли бы решить вопрос приднестровского урегулирования, которое у нас бурлит, и ряд других проблем", - подчеркнул он.
Тарлев отметил, что Молдавии придется потратить много времени, чтобы восстановить отношения с Россией. "Конечно, рано или поздно власть все равно поменяется, и придется нам улучшить эту ситуацию. Просто мы потеряем время, за которое люди будут иметь большие последствия, отрицательные, тяжелые", - пояснил политик.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду
, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва
призывает Кишинев
прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.