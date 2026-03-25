Слуцкий призвал обеспечить прозрачность бюджетных расходов на ремонт дорог

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал обеспечить прозрачность бюджетных расходов на ремонт и строительство дорог в России.

"Мы считаем, что в России давно пора установить пределы ценообразования на реконструкцию и создание новых дорог. Параметры ценообразования должны быть прозрачными и четкими: учитывать климатические зоны и условия строительства, но не аппетиты жадных подрядчиков", - заключил он.