03:27 25.03.2026
В ОП предложили компенсировать семьям с детьми расходы на аренду жилья
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Семьям с детьми нужно компенсировать часть расходов на аренду жилья в рамках мер по повышению рождаемости, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Для улучшения демографических показателей нужно массовое внедрение механизмов субсидирования найма жилья. Когда семья с детьми, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, может снимать жилье и компенсировать часть затрат на съем", - сказал Рыбальченко.
Собеседник агентства отметил, что жилье является одним из ключевых факторов демографической политики, и подчеркнул необходимость расширения доступных инструментов поддержки семей с детьми. По его словам, такая мера может стать эффективной альтернативой ипотеке и помочь семьям быстрее решать жилищный вопрос.
"Государство может компенсировать часть затрат на съем этого жилья. Это могут делать также и работодатели вместе с региональными органами власти", - добавил Рыбальченко.
Эксперт отметил, что субсидирование найма жилья при рождении первого, второго и последующих детей сейчас предусмотрено в рамках национального проекта "Семья" для регионов с неблагоприятной демографической ситуацией.
"Проект должен получить дополнительный развитие. Но пока он не пользуется популярностью из-за трудностей доступа к нему семей с детьми. И необходимо расширить возможности семей при использовании этого механизма", - добавил Рыбальченко.
Эксперт отметил, что наряду с этим требуется развитие индивидуального жилищного строительства, жилищно-накопительных кооперативов и совершенствование программ предоставления земельных участков с обеспечением инфраструктуры.
