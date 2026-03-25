Путин поддержал создание цифрового проекта для стран Глобального Юга - РИА Новости, 25.03.2026
23:17 25.03.2026
Путин поддержал создание цифрового проекта для стран Глобального Юга
Президент РФ Владимир Путин поддержал создание цифрового культурного проекта памятников под эгидой Государственного Эрмитажа для стран Глобального Юга. РИА Новости, 25.03.2026
Культура, Россия, Африка, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал создание цифрового культурного проекта памятников под эгидой Государственного Эрмитажа для стран Глобального Юга.
В ходе заседания Совета по культуре в режиме видеоконференции к Путину обратился генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал, что Россией сейчас инициирован цифровой архив памятников для Африки и исламского мира, который позволяй изучать, исследовать, реставрировать скульптуры.
"Интересное предложение - цифровой проект для Африки и исламского мира. Очень востребован. Мы, безусловно, его поддержим. Когда говорю "мы" - говорю о своих коллегах из правительства, администрации. Поддержим обязательно. Тем более если с позиции Эрмитажа, если это делать при поддержке Эрмитажа, с участием Эрмитажа - это может получиться очень хороший и востребованный проект", - сказал Путин в ходе Совета.
