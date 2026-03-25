Путин запретил юридическим лицам и ИП вывозить наличные рубли в ЕАЭС - РИА Новости, 25.03.2026
22:28 25.03.2026
Путин запретил юридическим лицам и ИП вывозить наличные рубли в ЕАЭС
Путин запретил юридическим лицам и ИП вывозить наличные рубли в ЕАЭС - РИА Новости, 25.03.2026
Путин запретил юридическим лицам и ИП вывозить наличные рубли в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете юрлицам и индивидуальным предпринимателям с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли за рядом... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T22:28:00+03:00
2026-03-25T22:28:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин запретил юридическим лицам и ИП вывозить наличные рубли в ЕАЭС

Путин запретил юрлицам и ИП с апреля вывозить рубли в ЕАЭС за рядом исключений

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете юрлицам и индивидуальным предпринимателям с 1 апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли за рядом исключений, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В среду Путин также запретил физическим лицам с апреля вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений.
«
"Установить с 1 апреля 2026 года запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации… юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы", - сказано в указе.
При этом исключением будут случаи, если вывоз наличных рублей осуществляется "через воздушные пункты пропуска через государственную границу в международных аэропортах, определяемых правительством, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации".
Сейчас ограничений на вывоз наличных рублей для компаний нет, но они должны декларировать вывоз суммы свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте.
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
