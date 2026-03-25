Путин поддержал идею Машкова ставить спектакли без разрешения наследников

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.Президент России Владимир Путин поддержал предложение народного артиста РФ Владимира Машкова ставить произведения без разрешения наследников их авторов, однако этот вопрос необходимо решать цивилизованным способом.

Машков на заседании Совета по культуре попросил главу государства разрешить ставить постановки спектаклей без разрешения наследников, которые не являются авторами.

"Важная проблема, согласен. Когда, как вы выразились, так называемые наследники, они имеют определенные права и иногда этим злоупотребляют. Согласен с вами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин

Глава государства добавил, что у наследников в любом случае есть права, к ним надо относиться с уважением.