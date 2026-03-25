Путин поддержал идею Машкова ставить спектакли без разрешения наследников

https://ria.ru/20260325/putin-2082942344.html
2026-03-25T22:14:00+03:00
культура
россия
владимир машков
владимир путин
владимир мединский
мосфильм
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076554607.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.Президент России Владимир Путин поддержал предложение народного артиста РФ Владимира Машкова ставить произведения без разрешения наследников их авторов, однако этот вопрос необходимо решать цивилизованным способом.
Машков
на заседании Совета по культуре попросил главу государства разрешить ставить постановки спектаклей без разрешения наследников, которые не являются авторами.
"Важная проблема, согласен. Когда, как вы выразились, так называемые наследники, они имеют определенные права и иногда этим злоупотребляют. Согласен с вами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин
.
Глава государства добавил, что у наследников в любом случае есть права, к ним надо относиться с уважением.
"Безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения", - отметил Путин.
Совет при президенте РФ
по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский
, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм
" Карен Шахназаров
. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков
, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев
, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский
, писатель Захар Прилепин
.