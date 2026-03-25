Бутягин занимался раскопками в Крыму с советских времен, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2026
21:44 25.03.2026 (обновлено: 21:53 25.03.2026)
Бутягин занимался раскопками в Крыму с советских времен, заявил Путин
Бутягин занимался раскопками в Крыму с советских времен, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2026
Бутягин занимался раскопками в Крыму с советских времен, заявил Путин
Российский археолог Александр Бутягин занимался раскопками в Крыму с советских времен, все было по согласованию с властями, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T21:44:00+03:00
2026-03-25T21:53:00+03:00
республика крым
александр бутягин
владимир путин
украина
россия
https://ria.ru/20260325/putin-2082938341.html
республика крым
украина
россия
республика крым, александр бутягин, владимир путин, украина, россия
Республика Крым, Александр Бутягин, Владимир Путин, Украина, Россия
Бутягин занимался раскопками в Крыму с советских времен, заявил Путин

Путин: археолог Бутягин занимался раскопками в Крыму с советских времен

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин занимался раскопками в Крыму с советских времен, все было по согласованию с властями, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, - во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями", - сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.
Ранее Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело, заявил Путин
Вчера, 21:43
 
