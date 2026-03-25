https://ria.ru/20260325/putin-2082934658.html
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино - РИА Новости, 25.03.2026
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино
Владимир Путин поручил Министерству культуры как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате.
2026-03-25T21:15:00+03:00
2026-03-25T21:15:00+03:00
2026-03-25T23:09:00+03:00
культура
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир путин
ольга любимова
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260325/putin-2082934503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин, ольга любимова, новости культуры
Культура, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Владимир Путин, Ольга Любимова, Новости культуры
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино
Путин поручил Минкульту скорее принять решение о квотировании иностранного кино
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Министерству культуры как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате.
Ранее Владимир Мединский провел по этому вопросу совещание с членами правительства и представителями киноотрасли. Как рассказал помощник президента, по его итогам удалось найти компромиссы и был подписан соответствующий протокол.
«
"Я вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее", — сказал Путин на заседании.
Министр культуры Ольга Любимова
приняла поручение президента в работу.
Как отметил глава государства, в квотировании важно учесть не только идеологическую составляющую: он привел в пример Францию и Китай, где действует строгая система квот, основанная в том числе на коммерческих интересах.
"Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя", — подчеркнул Путин.
В начале прошлого года квотировать американское кино и взимать входной взнос в пять миллионов рублей для проката западных кинолент предложил председатель Союза кинематографистов, народный артист РСФСР Никита Михалков. По его словам, на выполнение поручения президента может уйти неделя.