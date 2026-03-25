Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:15 25.03.2026 (обновлено: 23:09 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/putin-2082934658.html
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино
Владимир Путин поручил Министерству культуры как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T21:15:00+03:00
2026-03-25T23:09:00+03:00
культура
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир путин
ольга любимова
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260325/putin-2082934503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Министерству культуры как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате.
Ранее Владимир Мединский провел по этому вопросу совещание с членами правительства и представителями киноотрасли. Как рассказал помощник президента, по его итогам удалось найти компромиссы и был подписан соответствующий протокол.
«

"Я вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее", — сказал Путин на заседании.

Министр культуры Ольга Любимова приняла поручение президента в работу.
Как отметил глава государства, в квотировании важно учесть не только идеологическую составляющую: он привел в пример Францию и Китай, где действует строгая система квот, основанная в том числе на коммерческих интересах.
"Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя", — подчеркнул Путин.
В начале прошлого года квотировать американское кино и взимать входной взнос в пять миллионов рублей для проката западных кинолент предложил председатель Союза кинематографистов, народный артист РСФСР Никита Михалков. По его словам, на выполнение поручения президента может уйти неделя.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Путин указал на задержку в создании системы квотирования иностранного кино
Вчера, 21:14
 
КультураРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Владимир ПутинОльга ЛюбимоваНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала