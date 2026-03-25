Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Министерству культуры как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате.

Ранее Владимир Мединский провел по этому вопросу совещание с членами правительства и представителями киноотрасли. Как рассказал помощник президента, по его итогам удалось найти компромиссы и был подписан соответствующий протокол.

« "Я вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее", — сказал Путин на заседании.

Министр культуры Ольга Любимова приняла поручение президента в работу.

Как отметил глава государства, в квотировании важно учесть не только идеологическую составляющую: он привел в пример Францию и Китай, где действует строгая система квот, основанная в том числе на коммерческих интересах.

"Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя", — подчеркнул Путин.