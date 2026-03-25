Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал просьбу худрука Большого детского хора имени Попова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:13 25.03.2026 (обновлено: 22:49 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/putin-2082934060.html
Путин поддержал просьбу худрука Большого детского хора имени Попова
2026-03-25T21:13:00+03:00
2026-03-25T22:49:00+03:00
культура
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082921327_0:400:2929:2048_1920x0_80_0_0_0f38e7613682a1a30f8e11d9e5de0839.jpg
https://ria.ru/20260325/putin-2082921127.html
https://ria.ru/20260325/putin-2082921988.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082921327_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_4d097faa778ec45cbc39f6790bc3cfc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин поддержал просьбу худрука Большого детского хора имени Попова

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал просьбу художественного руководителя Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолия Кислякова вернуть этому хору федеральный статус, сообщили в Кремле.
Путин в среду, в День работника культуры вручил в Кремле президентские премии молодым деятелям культуры и премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.
После торжественной церемонии он немного побеседовал с лауреатами уже в неформальной обстановке, за бокалом шампанского. Кадры этого неформального общения опубликованы в официальном канале Кремля на платформе Max.
"Владимир Путин поддержал просьбу Анатолия Кислякова вернуть федеральный статус Большому детскому хору Попова", - говорится в сообщении Кремля.
Кисляков после церемонии вручения премий обратился к президенту, попросив вернуть хору государственный статус.
"А сейчас у него нет такого статуса?" - удивился Путин.
Худрук рассказал, что сейчас хоровое объединение работает как автономная некоммерческая организация. Федеральный статус даст возможность платить сотрудникам нормальную государственную зарплату, пояснил он.
Путин, выслушав Кислякова, отметил, что впервые слышит об этой проблеме. Президент позвал министра культуры РФ Ольгу Любимову, чтобы обсудить вопрос. Худрук Большого детского хора отметил, что министерство много помогает объединению в последние годы, и поблагодарил министра.
"Как вас позвал, он сразу испугался", - шутливо отреагировал Путин, обращаясь к Любимовой.
Она, в свою очередь, заверила президента, что министерство юридически отработает вопрос о наделении хора федеральным статусом и поможет в этом. Путин предложил неформально "закрепить" эту договоренность.
"Бокала нет у вас? Вот тогда возьмите мой, я еще не пригубил. Чокнитесь с ним в знак того, что договоренность является крепкой", - обратился он к Любимовой, передавая свой бокал.
КультураРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала