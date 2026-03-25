Путин поддержал просьбу худрука Большого детского хора имени Попова

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал просьбу художественного руководителя Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолия Кислякова вернуть этому хору федеральный статус, сообщили в Кремле.

Путин в среду, в День работника культуры вручил в Кремле президентские премии молодым деятелям культуры и премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.

После торжественной церемонии он немного побеседовал с лауреатами уже в неформальной обстановке, за бокалом шампанского. Кадры этого неформального общения опубликованы в официальном канале Кремля на платформе Max.

"Владимир Путин поддержал просьбу Анатолия Кислякова вернуть федеральный статус Большому детскому хору Попова", - говорится в сообщении Кремля.

Кисляков после церемонии вручения премий обратился к президенту, попросив вернуть хору государственный статус.

"А сейчас у него нет такого статуса?" - удивился Путин.

Худрук рассказал, что сейчас хоровое объединение работает как автономная некоммерческая организация. Федеральный статус даст возможность платить сотрудникам нормальную государственную зарплату, пояснил он.

Путин, выслушав Кислякова, отметил, что впервые слышит об этой проблеме. Президент позвал министра культуры РФ Ольгу Любимову , чтобы обсудить вопрос. Худрук Большого детского хора отметил, что министерство много помогает объединению в последние годы, и поблагодарил министра.

"Как вас позвал, он сразу испугался", - шутливо отреагировал Путин, обращаясь к Любимовой.

Она, в свою очередь, заверила президента, что министерство юридически отработает вопрос о наделении хора федеральным статусом и поможет в этом. Путин предложил неформально "закрепить" эту договоренность.