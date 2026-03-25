Путин оценил отношения между Россией и Туркменией

АШХАБАД, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю праздника Навруз отметил, что отношения между двумя странами носят характер углубленного стратегического партнёрства и продолжат успешно развиваться во всех сферах.

Навруз (в переводе с фарси "новый день") байрам, или день весеннего равноденствия, отмечается в странах Центральной Азии 21 марта и символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы, всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к новой посевной.