Путин оценил отношения между Россией и Туркменией
Путин оценил отношения между Россией и Туркменией - РИА Новости, 25.03.2026
Путин оценил отношения между Россией и Туркменией
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю праздника Навруз отметил, что отношения между двумя... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T20:49:00+03:00
2026-03-25T20:49:00+03:00
2026-03-25T20:49:00+03:00
россия, туркмения, центральная азия, сердар бердымухамедов , владимир путин, в мире
Россия, Туркмения, Центральная Азия, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, В мире
Путин оценил отношения между Россией и Туркменией
Путин: отношения между РФ и Туркменией носят характер партнерства
АШХАБАД, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю праздника Навруз отметил, что отношения между двумя странами носят характер углубленного стратегического партнёрства и продолжат успешно развиваться во всех сферах.
"Отношения между Россией
и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнёрства. Уверен, что они и впредь будут успешно развиваться во всех сферах – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии
и на Каспии", - говорится в тексте поздравления, которое зачитали в информационной программе "Ватан
" туркменского телевидения.
Президент России также пожелал Бердымухамедову
крепкого здоровья и успехов, а всем жителям Туркмении
– счастья и процветания.
Навруз (в переводе с фарси "новый день") байрам, или день весеннего равноденствия, отмечается в странах Центральной Азии 21 марта и символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы, всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к новой посевной.