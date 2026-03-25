Путин наградил Музей истории военной формы
Президент России Владимир Путин назвал лауреата премии президента РФ за произведения и проекты для детей и юношества - Музей истории военной формы одной из... РИА Новости, 25.03.2026
Путин наградил Музей истории военной формы
Путин назвал Музей истории военной формы одной из самых любимых площадок россиян
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал лауреата премии президента РФ за произведения и проекты для детей и юношества - Музей истории военной формы одной из самых любимых детьми и взрослыми площадок.
Глава государства в среду вручил премии президента РФ
для молодых деятелей культуры и премии за произведения и проекты для детей и юношества. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, состоялась в Екатерининском зале Кремля.
«
"Премией за вклад в воспитание школьников отмечен и Музей истории военной формы - это одна из самых любимых детьми и взрослыми музейных площадок, где есть все для детей и родителей, от музея для малышей до детского летнего лагеря, клуба юного историка, интерактивных классов и шахматной школы", - сказал глава государства на церемонии.
Музей истории военной формы был удостоен премии за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи. Награду из рук президента получила директор Музея военной формы Российского военно-исторического общества
Елена Синицина.
"Музей военной формы, Музей московских стрельцов и наши площадки в регионах рассказывают о славной военной истории нашей страны - рассказывают через эволюцию военной формы", - отметила она на церемонии.
По ее словам, в музее можно потрогать руками макеты оружия или примерить военную форму. Синицина подчеркнула, что несмотря на то, что музей негосударственный, сотрудники работают в нем от души, любят свой музей и радуются, что к ним приходят юные посетители.
Музей истории военной формы – это уникальный комплекс музеев, включающий Музей военной формы на Большой Никитской улице в Москве
, Музей Московских стрельцов в Лаврушинском переулке и ряд площадок в регионах России. Главной целью музея является стимулирование интереса к изучению военной истории Отечества и готовность встать на его защиту.