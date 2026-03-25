Путин назвал работу деятелей культуры источником вдохновения

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Работа деятелей культуры является источником вдохновения для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дорогие друзья, еще раз всех вас поздравляю с сегодняшними наградами. Один из участников церемонии сказал, что сама работа является источником вдохновения. Хотел бы послать вам ответную шайбу. Ваша работа и результаты вашей работы, безусловно, являются источником вдохновения для всей страны", - сказал Путин в ходе церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.