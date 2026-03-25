Путин отметил глубину актерской игры Владислава Миллера

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил глубину актерской игры артиста Московского театра Олега Табакова Владислава Миллера.
Путин в среду вручил премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства. Миллер получил премию "За вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино".
"Еще один лауреат премии молодым деятелям культуры Владислав Викторович Миллер. Его игра пронизана искренностью и глубиной. Каждая новая роль этого актера становится действительно событием театральной жизни страны", - сказал глава государства в ходе церемонии.
День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.