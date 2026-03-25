Путин отметил успех оперы "Семен Котко" в Большом театре

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успех оперы Сергея Прокофьева "Семен Котко", поставленной на сцене Большого театра, во многом этот успех обеспечен талантом молодых вокалистов, которые исполнили главные партии.
"Для группы молодых вокалистов Алины Владиславовны Черташ, Полины Алексеевны Шабуниной и Игоря Михайловича Морозова такой высотой стало исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева "Семен Котко". Дорогие друзья, вы блестяще справились со сложным музыкальным языком этого произведения и во многом обеспечили успех самой постановки", - сказал российский лидер на вручении премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Путин отметил, что нет никаких сомнений в том, что молодых артистов ждет большое творческое будущее.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.