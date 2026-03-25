Путин вручил премии молодым деятелям культуры

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры и создателям проектов для детей и юношества, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, состоялась в среду в Екатерининском зале Кремля.

Игорь Морозов и Лауреатами премии для молодых деятелей культуры за 2025 год стали главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, молодые артисты " Геликон-оперы Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина.

Абулкатинову присуждена премия за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Режиссер поставил более двух десятков спектаклей в российских театрах, ведет масштабную просветительскую деятельность.

Миллер - воспитанник театральной школы Олега Табакова – удостоен премии за вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино. Молодой актер воплотил ряд образов на сцене театра Табакова, исполнил главную роль в военной драме "В списках не значился", которая вышла на экраны весной 2025 года.

Вокалисты Морозов, Черташ и Шабунина получили премию президента за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева "Семен Котко", премьера которой состоялась на сцене Большого театра летом прошлого года.

Премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества получили художественный руководитель Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолий Кисляков, радиоканал "Детское радио" и Музей истории военной формы.

Кисляков был удостоен премии за вклад в развитие отечественной хоровой традиции. Под его руководством Большой детский хор не только сохранил статус одного из ведущих в стране, но и значительно расширил географию гастролей.

"Детское радио" получило премию за создание культурно-просветительской экосистемы для детей. Премия за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи присуждена Музею истории военной формы. Программы музея ориентированы на юную аудиторию, воспитывают гордость за подвиги предков и уважение к человеку в форме - защитнику Отечества.

Президентские премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей культуры присуждаются главой государства по представлению Совета по культуре. Соискатели, рекомендуемые к присуждению премии, определяются на заседании совета тайным голосованием.