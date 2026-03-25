Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:10 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/putin-2082905677.html
Путин вручил премии молодым деятелям культуры
Президент России Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры и создателям проектов для детей и юношества, передает корреспондент РИА Новости.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:54:2916:1695_1920x0_80_0_0_f26f8d6c420ebe373f487f184ecec2b0.jpg
https://ria.ru/20260325/putin-2082905133.html
https://ria.ru/20250926/putin-2044623744.html
https://ria.ru/20251216/pravitelstvo-2062387454.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35b4879be625302b53a1027fc2c779d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры и создателям проектов для детей и юношества, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, состоялась в среду в Екатерининском зале Кремля.
Лауреатами премии для молодых деятелей культуры за 2025 год стали главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, молодые артисты "Геликон-оперы" Игорь Морозов и Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина.
Абулкатинову присуждена премия за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Режиссер поставил более двух десятков спектаклей в российских театрах, ведет масштабную просветительскую деятельность.
Миллер - воспитанник театральной школы Олега Табакова – удостоен премии за вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино. Молодой актер воплотил ряд образов на сцене театра Табакова, исполнил главную роль в военной драме "В списках не значился", которая вышла на экраны весной 2025 года.
Вокалисты Морозов, Черташ и Шабунина получили премию президента за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева "Семен Котко", премьера которой состоялась на сцене Большого театра летом прошлого года.
Премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества получили художественный руководитель Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолий Кисляков, радиоканал "Детское радио" и Музей истории военной формы.
Кисляков был удостоен премии за вклад в развитие отечественной хоровой традиции. Под его руководством Большой детский хор не только сохранил статус одного из ведущих в стране, но и значительно расширил географию гастролей.
"Детское радио" получило премию за создание культурно-просветительской экосистемы для детей. Премия за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи присуждена Музею истории военной формы. Программы музея ориентированы на юную аудиторию, воспитывают гордость за подвиги предков и уважение к человеку в форме - защитнику Отечества.
Президентские премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей культуры присуждаются главой государства по представлению Совета по культуре. Соискатели, рекомендуемые к присуждению премии, определяются на заседании совета тайным голосованием.
Премии для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Учреждены три такие премии по 5 миллионов рублей каждая, премию может получить один соискатель или коллектив до трех человек. Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Обновленная в 2025 году, эта премия теперь присуждается не только авторам произведений для подрастающего поколения, но и организациям - за творческие и исследовательские проекты в этой сфере.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала