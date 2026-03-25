Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
2026-03-25T19:06:00+03:00
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры всех причастных с профессиональным праздником.
"Поздравляю с праздником всех, кто трудится в этой важнейшей для нашего общества, граждан, государства сфере. Желаю вам успехов, вдохновения и новых значимых достижений", - сказал Путин на церемонии.
на церемонии.
Глава государства выразил уверенность в новых успехах отечественных деятелей культуры.
"Свидетельство тому – ваша верность делу, и постоянное стремление к совершенству, и те высоты, которых вы достигли в искусстве и просвещении", - отметил он на церемонии.
Кроме того, Путин выразил уверенность, что успех молодых деятелей культуры РФ и авторов произведений для детей является "вкладом в будущее России".
День работника культуры ежегодно отмечается в России
25 марта.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.