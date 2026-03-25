Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры всех причастных с профессиональным праздником.

"Поздравляю с праздником всех, кто трудится в этой важнейшей для нашего общества, граждан, государства сфере. Желаю вам успехов, вдохновения и новых значимых достижений", - сказал Путин на церемонии.

Глава государства выразил уверенность в новых успехах отечественных деятелей культуры.

"Свидетельство тому – ваша верность делу, и постоянное стремление к совершенству, и те высоты, которых вы достигли в искусстве и просвещении", - отметил он на церемонии.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что успех молодых деятелей культуры РФ и авторов произведений для детей является "вкладом в будущее России".

День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта.