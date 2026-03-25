Путин пообещал посетить Вьетнам с визитом
Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня посетить его страну с визитом. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T16:45:00+03:00
Путин пообещал воспользоваться приглашением премьера Вьетнама посетить страну
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня посетить его страну с визитом.
"Позвольте передать вам привет и наилучшие пожелания от нашего генерального секретаря То Лама
, президента и высокопоставленных руководителей Вьетнама
и пригласить вас приехать во Вьетнам с визитом в этом 2026 году", - сказал глава вьетнамского правительства в начале переговоров с Путиным
.
"Обязательно воспользуемся вашим приглашением", - отреагировал президент РФ
.
Путин добавил, что всегда посещает Вьетнам с особыми чувствами.
"Мы приезжаем в очень дружественную нам страну, и это всегда очень чувствуется. Наш диалог всегда является исключительно искренним и доверительным, как между близкими друзьями. Сегодня тоже в таком ключе поговорим по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес", -заключил российский лидер.