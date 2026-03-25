Путин посмертно наградил сотрудников ДПС, погибших при теракте в Москве

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденами Мужества погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС Ильи Климанова и Максима Горбунова, сообщается в видео, показанном перед выступлением начальника главного управления МВД РФ по Москве Олега Баранова в Мосгордуме.