Путин назвал фермерское движение в России серьезной созидательной силой

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXXVII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ, заявил, что за прошедшее время фермерское движение в России прошло большой путь, стало серьезной созидательной силой, продолжило лучшие традиции крестьянского труда. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

XXXVII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России стартовал 24 марта в Казани

"За прошедшее время фермерское движение в России прошло большой путь, стало серьезной созидательной силой, достойно продолжило лучшие традиции крестьянского труда. Во многом благодаря вам, вашему рачительному отношению к земле, предприимчивости и инициативе во всех сферах АПК внедряются передовые технологии, реализуются востребованные проекты, расширяются площади сельхозугодий, меняется к лучшему культура производства", - говорится в приветствии.

Путин особо отметил активную работу ассоциации, которая вносит весомый вклад в консолидацию профессионального сообщества, в решение насущных отраслевых проблем, совершенствование профильного законодательства, а также направляет свои усилия на развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей.

"Отрадно, что ваши форумы неизменно отличаются насыщенной повесткой, собирают на своей площадке руководителей предприятий агропромышленного комплекса, глав фермерских хозяйств, представителей кооперативных объединений и аграрной науки из разных регионов страны", - добавил президент.