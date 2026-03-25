Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/putin-2082779842.html
Путин назвал фермерское движение в России серьезной созидательной силой
россия
казань
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977483_0:0:2527:1422_1920x0_80_0_0_616797c8ee754fdc983ea9c53314caa5.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977483_206:0:2307:1576_1920x0_80_0_0_e8e5304020bc12504f5022c160bdd53e.jpg
1920
1920
true
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Волгоградской области
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXXVII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ, заявил, что за прошедшее время фермерское движение в России прошло большой путь, стало серьезной созидательной силой, продолжило лучшие традиции крестьянского труда. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
XXXVII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России стартовал 24 марта в Казани.
"За прошедшее время фермерское движение в России прошло большой путь, стало серьезной созидательной силой, достойно продолжило лучшие традиции крестьянского труда. Во многом благодаря вам, вашему рачительному отношению к земле, предприимчивости и инициативе во всех сферах АПК внедряются передовые технологии, реализуются востребованные проекты, расширяются площади сельхозугодий, меняется к лучшему культура производства", - говорится в приветствии.
Путин особо отметил активную работу ассоциации, которая вносит весомый вклад в консолидацию профессионального сообщества, в решение насущных отраслевых проблем, совершенствование профильного законодательства, а также направляет свои усилия на развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей.
"Отрадно, что ваши форумы неизменно отличаются насыщенной повесткой, собирают на своей площадке руководителей предприятий агропромышленного комплекса, глав фермерских хозяйств, представителей кооперативных объединений и аграрной науки из разных регионов страны", - добавил президент.
Он выразил уверенность в том, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а идеи и предложения участников обязательно найдут воплощение в практической деятельности.
РоссияКазаньВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала