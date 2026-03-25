Прощание с погибшей при взрыве в Севастополе пройдет в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Прощание с погибшей при взрыве в жилом доме в Севастополе Ольгой Родиковой состоится в пятницу, сообщил РИА Новости ее сын Иван Родиков.

Ранее в результате взрыва в жилом доме по адресу Павла Корчагина, 14 погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, а один из сыновей (20 лет) числится пропавшим без вести.