06:41 25.03.2026
Эксперт рассказал, что дает России блокада Ормузского пролива
Эксперт рассказал, что дает России блокада Ормузского пролива
Шостак: США продлят лицензию на нефть из РФ при блокаде Ормузского пролива

Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Блокировка Ормузского пролива может заставить США продлить свою лицензию, смягчающую санкции в отношении российской нефти, заявил в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Министерство финансов США ранее выпустило генеральную лицензию, по которой Вашингтон вывел из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
СМИ: США и Израиль рассматривают борьбу за Ормузский пролив как развязку
23 марта, 12:59
"Я бы не стал исключать того, что в случае продолжения блокады Ормузского пролива эти санкции будут смягчены и на более продолжительный срок", - сказал Шостак.
Он выразил уверенность в том, что в таком случае послабления коснутся гораздо более существенных объемов российской нефти, чем сейчас.
В то же время, инвестор отметил, что данная лицензия вряд ли будет продлена, если конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Иран рассказал, какие суда могут проходить через Ормузский пролив
22 марта, 09:23
 
