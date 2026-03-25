Рейтинг@Mail.ru
Налоговую льготу ввели ветеранам СВО, владеющим бизнесом в Приморье - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:56 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/primore-2082808816.html
Налоговую льготу ввели ветеранам СВО, владеющим бизнесом в Приморье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942735073_0:377:2969:2047_1920x0_80_0_0_9de7393a669702acf281259ade81085b.jpg
https://ria.ru/20260324/konkurs-2082662056.html
https://ria.ru/20260323/ip-2082418923.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942735073_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_47ae28c47bc1260f3e0d5c6219e7b920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Максим Богодвид | Удостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Приморье для ветеранов специальной военной операции (СВО), владеющим собственным бизнесом, ввели льготу по упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Преференция действует для участников СВО, открывших бизнес после 24 февраля 2022 года. Налоговая ставка составит 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом признаются доходы минус расходы. Изменения в краевом законодательстве вступили в силу с 1 января 2026 года.
Льгота действует при условии ведения деятельности на территории Приморского края, соответствии вида бизнеса утвержденному перечню, а также при условии, что годовой доход налогоплательщика не превышает 8 миллионов рублей.
"Снижение налоговой нагрузки — это важный шаг, который позволит нашим ветеранам чувствовать себя увереннее на старте предпринимательской деятельности", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Приморского края Андрея Блохина.
По его мнению, необходимо создать условия, чтобы опыт и лидерские качества, приобретенные на передовой, были реализованы в мирной экономике региона. Помимо налоговых преференций, в крае действует широкий спектр мер поддержки для открытия и развития бизнеса бойцов и членов их семей.
Одним из ключевых проектов в этой сфере является программа "СВОе дело". Она призвана вовлекать участников спецоперации и членов их семей в предпринимательство. В этом году по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко проект расширяет свою географию: кроме Владивостока, выездные обучающие модули пройдут в Арсеньеве, Находке и Уссурийске. Также приморцы, особенно с отдаленных территорий, смогут подключиться к вебинарам и получить доступ к онлайн-курсу.
Такая форма позволяет участникам получить весь объем необходимых знаний, стать обладателем сертификата и получить от центра "Мой бизнес" бесплатную услугу по написанию готового бизнес-плана. Разработанный документ можно будет использовать для подачи заявки на получение субсидии по социальному контракту на открытие и развитие собственного дела.
Для желающих углубить знания позднее организуют дополнительный образовательный модуль во Владивостоке и онлайн.
Первый поток программы "СВОе дело" стартует во второй половине апреля. Набор на обучение откроется в ближайшее время на сайте центра "Мой бизнес".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала