Налоговую льготу ввели ветеранам СВО, владеющим бизнесом в Приморье

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Приморье для ветеранов специальной военной операции (СВО), владеющим собственным бизнесом, ввели льготу по упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Преференция действует для участников СВО, открывших бизнес после 24 февраля 2022 года. Налоговая ставка составит 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом признаются доходы минус расходы. Изменения в краевом законодательстве вступили в силу с 1 января 2026 года.

Льгота действует при условии ведения деятельности на территории Приморского края, соответствии вида бизнеса утвержденному перечню, а также при условии, что годовой доход налогоплательщика не превышает 8 миллионов рублей.

"Снижение налоговой нагрузки — это важный шаг, который позволит нашим ветеранам чувствовать себя увереннее на старте предпринимательской деятельности", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Приморского края Андрея Блохина.

По его мнению, необходимо создать условия, чтобы опыт и лидерские качества, приобретенные на передовой, были реализованы в мирной экономике региона. Помимо налоговых преференций, в крае действует широкий спектр мер поддержки для открытия и развития бизнеса бойцов и членов их семей.

Одним из ключевых проектов в этой сфере является программа "СВОе дело". Она призвана вовлекать участников спецоперации и членов их семей в предпринимательство. В этом году по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко проект расширяет свою географию: кроме Владивостока, выездные обучающие модули пройдут в Арсеньеве, Находке и Уссурийске. Также приморцы, особенно с отдаленных территорий, смогут подключиться к вебинарам и получить доступ к онлайн-курсу.

Такая форма позволяет участникам получить весь объем необходимых знаний, стать обладателем сертификата и получить от центра "Мой бизнес" бесплатную услугу по написанию готового бизнес-плана. Разработанный документ можно будет использовать для подачи заявки на получение субсидии по социальному контракту на открытие и развитие собственного дела.

Для желающих углубить знания позднее организуют дополнительный образовательный модуль во Владивостоке и онлайн.