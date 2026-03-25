"Почта России" будет направлять на "Госуслуги" уведомления об отправлениях

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Почта России" будет направлять электронные уведомления о поступлении писем на "Госуслуги" вместо бумажных с согласия пользователя, такая мера прописана в соответствующем законопроекте, рассказали в Минцифры РФ.

"Граждане смогут получать бесплатные уведомления по смс о поступлении почтовых отправлений. С согласия пользователя "Почта" сможет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на "Госуслугах", - рассказали там.