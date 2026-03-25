СМИ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО "Золотой купол"

https://ria.ru/20260325/po-2082739965.html
Американские компании Anduril Industries и Palantir Technologies принимают участие в разработке программного обеспечения для ПРО "Золотой купол", пишет издание... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:15:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018422024_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_34a7c4aa798a2d3be795159ffe8b6c16.jpg
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018422024_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_0f9650fae67aef2e62b8806cfc06a7d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
WSJ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО "Золотой купол"
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости.
Американские компании Anduril Industries и Palantir Technologies принимают участие в разработке программного обеспечения для ПРО "Золотой купол", пишет издание Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Anduril Industries и Palantir Technologies являются частью группы, разрабатывающей программное обеспечение для планируемого президентом (США Дональдом) Трампом противоракетного щита "Золотой купол", - пишет издание.
Также в работе участвуют Aalyria Technologies, Scale AI и Swoop Technologies, добавляет WSJ.
В мае 2025 года Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Позднее прогнозируемая стоимость "Золотого купола" увеличилась до 185 миллиардов долларов из-за необходимости обеспечить "дополнительные возможности в космосе", а реализация проекта может продолжаться до 2035 года, сообщал возглавляющий проект генерал космических сил Майкл Гетлейн.