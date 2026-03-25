СМИ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО "Золотой купол"
02:15 25.03.2026
СМИ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО "Золотой купол"
СМИ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 25.03.2026
СМИ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО "Золотой купол"
Американские компании Anduril Industries и Palantir Technologies принимают участие в разработке программного обеспечения для ПРО "Золотой купол", пишет издание... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:15:00+03:00
2026-03-25T02:15:00+03:00
в мире, сша
В мире, США
СМИ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО "Золотой купол"

WSJ: Anduril и Palantir участвуют в разработке ПО для ПРО "Золотой купол"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Американские компании Anduril Industries и Palantir Technologies принимают участие в разработке программного обеспечения для ПРО "Золотой купол", пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Anduril Industries и Palantir Technologies являются частью группы, разрабатывающей программное обеспечение для планируемого президентом (США Дональдом) Трампом противоракетного щита "Золотой купол", - пишет издание.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
США сравнительно беззащитны, признал директор проекта "Золотой купол"
17 марта, 16:41
Также в работе участвуют Aalyria Technologies, Scale AI и Swoop Technologies, добавляет WSJ.
В мае 2025 года Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Позднее прогнозируемая стоимость "Золотого купола" увеличилась до 185 миллиардов долларов из-за необходимости обеспечить "дополнительные возможности в космосе", а реализация проекта может продолжаться до 2035 года, сообщал возглавляющий проект генерал космических сил Майкл Гетлейн.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Лавров назвал "Золотой купол" угрозой для стратегической стабильности
16 марта, 10:23
 
