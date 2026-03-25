Пленный ВСУ рассказал, как оказался на передовой с вырезанными кишками
2026-03-25T14:49:00+03:00
Пленный ВСУ Журба оказался на передовой с вырезанными кишками и без ноги
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Попавший в плен в Сумской области украинский военнослужащий Николай Журба заявил Минобороны России, что он оказался на передовой, несмотря на вырезанные из-за перитонита кишки, пробитое легкое и оторванную в ДТП ногу.
"Мне как говорили: что если будешь служить, то только в тыловых частях. Перитонит был. Вырезали мне, как говорили, сантиметров 40 кишок. Потом легкое было пробито. Попал в ДТП, ногу оторвало, сустав сам остался. Титановая пластина стоит вот так вот клюшкой, восемь саморезов", - сказал Журба.
В феврале 2025 года из военкомата его привезли в Хорошевку под Винницей
. "Сказали, что это суперчасть, ты будешь тут в тылу, здесь военных действий нету... Недели через полторы-две нас отправили на слаживание, девять дней мы побыли. На девятый день нам сказали, что вы едете в Сумскую область
. Первый выход (на передовую - ред.) у меня был семь дней", - рассказал Журба.
После очередного выхода на передовую он пожаловался своему замполиту на возникшие проблемы в связи с натиранием пластины на месте сустава поврежденной ноги, из-за чего она вся синела.
"Повезли меня в больницу... замполит забирает мой (документ), но там штамп не поставили. Он говорит: в понедельник я поеду сам и завезу... ты поедешь на ППД (пункт постоянной дислокации - ред.) в Винницу, там тебе сделают операцию и будешь там сидеть", - сообщил пленный ВСУ
.
В итоге Журба сдался в плен российским бойцам в районе Краснополья в Сумской области.