СМИ раскрыли детали плана США для Ирана

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты передали Ирану план по завершению конфликта из 15 пунктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Посредники из Пакистана передали Тегерану план Вашингтона, состоящий из 12 требований, а также трех положений, которые США выполнят взамен", — говорится в материале.
По данным агентства, документ включает в себя следующие пункты:
1) Ормузский пролив останется зоной свободного судоходства;
2) количество и радиус действия иранских баллистических ракет будут ограничены;
3) они будут предназначены исключительно для самообороны;
4) Тегеран лишится всех ядерных возможностей и объектов;
5) исламская республика откажется от обладания ядерным оружием;
6) ИРИ не будет обогащать уран на своей территории;
2) количество и радиус действия иранских баллистических ракет будут ограничены;
3) они будут предназначены исключительно для самообороны;
4) Тегеран лишится всех ядерных возможностей и объектов;
5) исламская республика откажется от обладания ядерным оружием;
6) ИРИ не будет обогащать уран на своей территории;
7) запасы иранского высокообогащенного урана перейдут МАГАТЭ по согласованному графику;
8) атомные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе демонтируют и выведут из эксплуатации;
9) Иран обязуется обеспечить полную прозрачность в ядерной сфере с проведением независимых проверок;
10) республика откажется от поддержки террористических организаций, действующих через посредников;
8) атомные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе демонтируют и выведут из эксплуатации;
9) Иран обязуется обеспечить полную прозрачность в ядерной сфере с проведением независимых проверок;
10) республика откажется от поддержки террористических организаций, действующих через посредников;
11) Тегеран прекратит финансирование и содействие таким группировкам;
12) Иран объявит о завершении войны;
13) с ИРИ снимут введенные санкции;
14) Вашингтон поможет в развитии гражданской ядерной энергетики на АЭС в Бушере;
15) механизм возобновления действия санкций будет упразднен.
12) Иран объявит о завершении войны;
13) с ИРИ снимут введенные санкции;
14) Вашингтон поможет в развитии гражданской ядерной энергетики на АЭС в Бушере;
15) механизм возобновления действия санкций будет упразднен.
Как отмечается, Тегеран от требований отказался, назвав их нелогичными. В Белом доме же заявили, что публикация содержит много дезинформации, однако в ней есть и правдивые сведения.
Ранее в среду иранское телевидение передавало, что страна намерена противостоять агрессии до выполнения всех ее требований. Среди них — гарантии неповторения войны в будущем, компенсация ущерба и контроль над Ормузским проливом.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на иранские объекты энергетики. В Тегеране же назвали его слова психологической операцией для манипулирования рынками.