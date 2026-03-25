СМИ раскрыли детали плана США для Ирана - РИА Новости, 25.03.2026
19:55 25.03.2026 (обновлено: 23:35 25.03.2026)
СМИ раскрыли детали плана США для Ирана
СМИ раскрыли детали плана США для Ирана - РИА Новости, 25.03.2026
СМИ раскрыли детали плана США для Ирана
Соединенные Штаты передали Ирану план по завершению конфликта из 15 пунктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T19:55:00+03:00
2026-03-25T23:35:00+03:00
в мире
иран
сша
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
дональд трамп
в мире, иран, сша, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана, ормузский пролив, дональд трамп
В мире, Иран, США, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив, Дональд Трамп
СМИ раскрыли детали плана США для Ирана

Bloomberg: отвергнутый Ираном мирный план США включал 15 пунктов

© REUTERS / Majid Asgaripour
Молодые люди в парке с видом на телебашню Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Молодые люди в парке с видом на телебашню "Милад" в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты передали Ирану план по завершению конфликта из 15 пунктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Посредники из Пакистана передали Тегерану план Вашингтона, состоящий из 12 требований, а также трех положений, которые США выполнят взамен", — говорится в материале.
По данным агентства, документ включает в себя следующие пункты:
1) Ормузский пролив останется зоной свободного судоходства;
2) количество и радиус действия иранских баллистических ракет будут ограничены;
3) они будут предназначены исключительно для самообороны;
4) Тегеран лишится всех ядерных возможностей и объектов;
5) исламская республика откажется от обладания ядерным оружием;
6) ИРИ не будет обогащать уран на своей территории;
7) запасы иранского высокообогащенного урана перейдут МАГАТЭ по согласованному графику;
8) атомные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе демонтируют и выведут из эксплуатации;
9) Иран обязуется обеспечить полную прозрачность в ядерной сфере с проведением независимых проверок;
10) республика откажется от поддержки террористических организаций, действующих через посредников;
11) Тегеран прекратит финансирование и содействие таким группировкам;
12) Иран объявит о завершении войны;
13) с ИРИ снимут введенные санкции;
14) Вашингтон поможет в развитии гражданской ядерной энергетики на АЭС в Бушере;
15) механизм возобновления действия санкций будет упразднен.
Как отмечается, Тегеран от требований отказался, назвав их нелогичными. В Белом доме же заявили, что публикация содержит много дезинформации, однако в ней есть и правдивые сведения.
Ранее в среду иранское телевидение передавало, что страна намерена противостоять агрессии до выполнения всех ее требований. Среди них — гарантии неповторения войны в будущем, компенсация ущерба и контроль над Ормузским проливом.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на иранские объекты энергетики. В Тегеране же назвали его слова психологической операцией для манипулирования рынками.
