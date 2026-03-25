00:33 25.03.2026 (обновлено: 00:53 25.03.2026)
Россия не видит выполнения мирного плана Трампа по Газе, заявил Небензя
Небензя: выполнения мирного плана Трампа по Газе РФ не наблюдает

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 25 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выполнения мирного плана американского лидера Дональда Трампа по Газе не наблюдается.
"В целом приходится констатировать, что выполнения мирного плана Трампа по Газе, одобренного резолюцией 2803 СБ, мы не наблюдаем", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Небензя высказался о мирном процессе по Палестине
Вчера, 00:52
Россия понимает, отметил он, что региональная эскалация не способствует созданию "благоприятных условий для дальнейших шагов по развертыванию переходных структур в анклаве и формированию Международных стабилизационных сил в Газе".
"Вместе с тем отсутствие прогресса в реализации плана, в том числе отсутствие понимания по Международным стабилизационным силам, по выводу из сектора израильских военных и передаче власти ПНА, может привести к очередному витку вооруженного конфликта", – добавил Небензя.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
