Школу молодой семьи запускают в Пензе в рамках нацпроекта
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
13:49 25.03.2026
Школу молодой семьи запускают в Пензе в рамках нацпроекта
Школу молодой семьи запускают в Пензе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 25.03.2026
Школу молодой семьи запускают в Пензе в рамках нацпроекта
Школа молодой семьи "Маяк" будет запущена в тестовом режиме в Пензе, там окажут помощь молодым родителям, в том числе выпускникам интернатов и детских домов,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T13:49:00+03:00
2026-03-25T13:49:00+03:00
пензенская область
пенза
олег мельниченко
пенза
пенза, олег мельниченко
Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко
Школу молодой семьи запускают в Пензе в рамках нацпроекта

Школу молодой семьи "Маяк" запускают в Пензе в тестовом режиме

© Фото : Канал губернатора Олега Мельниченко в MAXШколу молодой семьи запускают в Пензе в рамках нацпроекта
Школу молодой семьи запускают в Пензе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Школу молодой семьи запускают в Пензе в рамках нацпроекта
САРАТОВ, 25 мар - РИА Новости. Школа молодой семьи "Маяк" будет запущена в тестовом режиме в Пензе, там окажут помощь молодым родителям, в том числе выпускникам интернатов и детских домов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В школе "Маяк" ждут молодых людей, которые готовятся к рождению ребенка или недавно стали родителями. Педагогическое и психологическое сопровождение особенно важно для ребят, у которых не было перед глазами положительного примера. Теперь выстроить гармоничные отношения в собственных семьях им помогут специалисты", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что средства на создание школы молодых родителей выделены Минтруда РФ в рамках совершенствования региональной программы повышения рождаемости, входящей в нацпроект "Семья". Программу для "Маяка" разработали специалисты областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, на базе которого будут идти занятия.
Школа молодой семьи, по словам Мельниченко, будет запущена на следующей неделе в тестовом режиме. Занятия будут проводиться два раза в месяц, их будут вести педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, инструктор ЛФК, врач-педиатр и медсестра. Специалисты помогут пройти "курс молодого родителя" и отработать практические навыки ухода за младенцами.
