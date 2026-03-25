В Подмосковье 106 населенных пунктов могут оказаться в зоне паводка

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Порядка 106 населенных пунктов на территории 28 городских округов Московской области могут оказаться в зонах подтопления во время половодья, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.

"С учетом многолетних наблюдений в 2026 году возможно подтопление участков местности на территории 106 населенных пунктов, расположенных на территории 28 городских округов", - сказал собеседник агентства.