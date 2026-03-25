Патрушев рассказал о последствиях атаки на "Арктик Метагаз"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Очаги горения и выбросы газа на атакованном газовозе "Арктик Метагаз" могут обернуться экологической катастрофой для средиземноморских стран, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Повреждения судна, а также сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа могут повлечь катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных средиземноморских государств", - сказал Патрушев на совещании Морской коллегии.
По его словам, "Арктик Метагаз" сейчас дрейфует к юго-востоку от берегов Италии, есть риски его неуправляемого вхождения в территориальное море прибрежных стран.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Следственный комитет РФ по факту атаки на "Арктик Метагаз" возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, сообщил Патрушев на совещании.