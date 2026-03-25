Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о последствиях атаки на "Арктик Метагаз" - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/patrushev-2082879904.html
Патрушев рассказал о последствиях атаки на "Арктик Метагаз"
Патрушев рассказал о последствиях атаки на "Арктик Метагаз" - РИА Новости, 25.03.2026
Патрушев рассказал о последствиях атаки на "Арктик Метагаз"
Очаги горения и выбросы газа на атакованном газовозе "Арктик Метагаз" могут обернуться экологической катастрофой для средиземноморских стран, заявил помощник... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T17:15:00+03:00
2026-03-25T17:15:00+03:00
происшествия
россия
италия
средиземное море
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5565508da14adbfe9ed2ecd52262d4d.jpg
https://ria.ru/20260325/ataka-2082878690.html
россия
италия
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, италия, средиземное море, николай патрушев
Происшествия, Россия, Италия, Средиземное море, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о последствиях атаки на "Арктик Метагаз"

Патрушев: атака на "Арктик Метагаз" может обернуться экологической катастрофой

© СоцсетиРоссийский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Очаги горения и выбросы газа на атакованном газовозе "Арктик Метагаз" могут обернуться экологической катастрофой для средиземноморских стран, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Повреждения судна, а также сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа могут повлечь катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных средиземноморских государств", - сказал Патрушев на совещании Морской коллегии.
По его словам, "Арктик Метагаз" сейчас дрейфует к юго-востоку от берегов Италии, есть риски его неуправляемого вхождения в территориальное море прибрежных стран.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Следственный комитет РФ по факту атаки на "Арктик Метагаз" возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, сообщил Патрушев на совещании.
Российский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в международных водах Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
После атаки на "Арктик Метагаз" возбудили дело о международном терроризме
Вчера, 17:13
 
ПроисшествияРоссияИталияСредиземное мореНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала