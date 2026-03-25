Патрушев рассказал о местонахождении атакованного газовоза Arctic Metagaz

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Газовоз "Арктик Метагаз", на который была совершена атака, сейчас дрейфует к юго-востоку от берегов Италии, есть риски его неуправляемого вхождения в территориальное море прибрежных средиземноморских государств, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.