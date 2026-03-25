Венгрия стала полем для украинских спецслужб, заявил Орбан
Венгрия стала полем для украинских спецслужб, заявил Орбан - РИА Новости, 25.03.2026
Венгрия стала полем для украинских спецслужб, заявил Орбан
Венгрия стала полем деятельности для украинских спецслужб, поскольку действующие венгерские власти являются препятствием для осуществления планов провоенных и... РИА Новости, 25.03.2026
в мире, венгрия, украина, европа, виктор орбан, петер сийярто, золтан ковач, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Европа, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Золтан Ковач, Мирный план США по Украине
Венгрия стала полем для украинских спецслужб, заявил Орбан
Орбан: Венгрия стала полем деятельности для украинских спецслужб
БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Венгрия стала полем деятельности для украинских спецслужб, поскольку действующие венгерские власти являются препятствием для осуществления планов провоенных и проукраинских европейских политиков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Венгрию постепенно можно считать зоной операций украинских спецслужб. Это показывает, что на кону этих выборов стоит нечто большее, чем Венгрия
. Они приезжают сюда не ради наших прекрасных глаз, а потому что точно знают, что сегодня в Европе
борются две силы: антивоенные и провоенные. Те, кто ставит Украину
выше своего народа, и те, кто ставит свой народ выше всего", - сказал Орбан
, выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме.
По его словам, Венгрия "представляет собой непреодолимое препятствие для проукраинских европейских сил, стремящихся к войне", поскольку Венгрию "нельзя втянуть войну, и она является живым примером для всех европейских стран: если вы хотите, вы можете остаться вне войны, вам просто нужно этого хотеть".
Орбан также отметил, что "у Украины нет денег", а после того, как США
"прекратили ее финансировать", выплаты Киеву
взяла на себя Европа, но "у европейцев тоже нет денег", поэтому они берут кредиты в пользу Украины, выплачивать которые придется следующим поколениям.
В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач
опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов главы венгерского МИД Петера Сийярто
иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште
, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.