Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/orban-2082941059.html
Венгрия стала полем для украинских спецслужб, заявил Орбан
Венгрия стала полем деятельности для украинских спецслужб, поскольку действующие венгерские власти являются препятствием для осуществления планов провоенных и... РИА Новости, 25.03.2026
в мире
венгрия
украина
европа
виктор орбан
петер сийярто
золтан ковач
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
https://ria.ru/20260325/orban-2082938648.html
https://ria.ru/20260323/vengriya-2082254420.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Венгрия стала полем деятельности для украинских спецслужб, поскольку действующие венгерские власти являются препятствием для осуществления планов провоенных и проукраинских европейских политиков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Венгрию постепенно можно считать зоной операций украинских спецслужб. Это показывает, что на кону этих выборов стоит нечто большее, чем Венгрия. Они приезжают сюда не ради наших прекрасных глаз, а потому что точно знают, что сегодня в Европе борются две силы: антивоенные и провоенные. Те, кто ставит Украину выше своего народа, и те, кто ставит свой народ выше всего", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
По его словам, Венгрия "представляет собой непреодолимое препятствие для проукраинских европейских сил, стремящихся к войне", поскольку Венгрию "нельзя втянуть войну, и она является живым примером для всех европейских стран: если вы хотите, вы можете остаться вне войны, вам просто нужно этого хотеть".
Орбан также отметил, что "у Украины нет денег", а после того, как США "прекратили ее финансировать", выплаты Киеву взяла на себя Европа, но "у европейцев тоже нет денег", поэтому они берут кредиты в пользу Украины, выплачивать которые придется следующим поколениям.
В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов главы венгерского МИД Петера Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала