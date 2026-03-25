БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал Украину террористическим государством и заявил, что Венгрия не поддастся ей.
Выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме, Орбан напомнил, что Украина "взорвала газопровод "Северный поток", прекратила транзит газа из России в Венгрию, устроила Венгрии нефтяную блокаду, а сейчас "каждый день обстреливает на российской территории участки газопровода, по которому Венгрия с юга получает газ из России".
"Это террористическое государство. Вопрос в том, поддадимся ли мы террору. И наш ответ - нет. Мы ведем переговоры со всеми, мы миролюбивый народ, но никогда не должно случиться так, чтобы кто-то нас шантажировал, угрожал нам или пытался получить над нами превосходство, мы никогда этого не допустим", - сказал Орбан.
Венгерский премьер сообщил, что по этой причине правительство приняло решение перекрыть поставки газа Украине, а также будет продолжать блокировать финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, пока та не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе".
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток".
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
