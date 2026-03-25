13:30 25.03.2026
ООН: конфликт вокруг Ирана может вызвать новые глобальные кризисы
В мире, Ближний Восток, Иран, США, ООН
Тюрк: иранский конфликт может вызвать новые региональные и глобальные кризисы

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать новые национальные, региональные или глобальные кризисы и должен быть немедленно завершен, заявил Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк.
"Этот конфликт обладает беспрецедентной силой, способной вовлечь в него страны по всему миру. Сложная динамика может в любой момент спровоцировать новые национальные, региональные или глобальные кризисы", - сказал он в ходе экстренных дебатов СПЧ.
Тюрк назвал ситуацию "крайне опасной и непредсказуемой". Верховный комиссар подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре неприемлемы и являются нарушением международного гуманитарного права. По его словам, удары по ядерным объектам являются "заигрыванием с катастрофой, которую мы не сможем контролировать".
Он также указал на серьезные последствия этого конфликта для ряда других стран региона, включая Ирак и Сирию, а также оккупированные палестинские территории. Тюрк выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирного населения в Ливане и Иране, а также экономическими последствиями конфликта.
"Анализ ООН Торговля и развитие (ЮНКТАД) показывает, что страховые взносы и стоимость морского топлива резко растут, что приводит к повышению цен во всем мире. Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии оценивает экономические потери в арабском регионе уже примерно в $63 млрд", - сказал он.
Тюрк призвал "все государства, и особенно те, которые обладают влиянием, сделать все возможное" для прекращения конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
