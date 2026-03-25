Объемы высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС увеличились на 13%

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Объемы высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой и территориальных программ ОМС увеличились на 13,2%, а показатель средней длительности одной госпитализации сократился до восьми дней, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Это произошло благодаря широкому внедрению передовых методов лечения и оснащению медицинских организаций новейшим оборудованием в 2025 году.

"Всего за год было оплачено 1,22 миллиона законченных случаев госпитализации, что на 13,2% превышает показатель 2024 года", — отметил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, его слова приводит пресс-служба.

В прошлом году в рамках базовой и территориальных программ ОМС более 1,2 тысячи медицинских организаций оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь.