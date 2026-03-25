Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/oms-2082681309.html
Объемы высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС увеличились на 13%
Объемы высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС увеличились на 13%
илья баланин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082678851_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_a5a13656874650786816fbe7dbbb9dac.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082678851_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e33b875d6a81598f2be086b85971bd07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : Пресс-служба ФОМС
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Объемы высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой и территориальных программ ОМС увеличились на 13,2%, а показатель средней длительности одной госпитализации сократился до восьми дней, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Это произошло благодаря широкому внедрению передовых методов лечения и оснащению медицинских организаций новейшим оборудованием в 2025 году.
"Всего за год было оплачено 1,22 миллиона законченных случаев госпитализации, что на 13,2% превышает показатель 2024 года", — отметил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, его слова приводит пресс-служба.
В прошлом году в рамках базовой и территориальных программ ОМС более 1,2 тысячи медицинских организаций оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь.
Наибольшее количество госпитализаций выполнено по ключевым профилям медицинской помощи. Почти треть всех случаев (32%) пришлась на сердечно-сосудистую хирургию, 26% — на травматологию и ортопедию, 12% — на онкологию, 8% — на офтальмологию и 4% — на нейрохирургию.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала