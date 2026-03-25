МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Недавние проверки мобильных телефонов у педагогов в Одессе на предмет соблюдения языкового закона абсурдны, пишет Junge Welt.
"Этот преимущественно русскоязычный город <…> был вынужден подчиниться режиму Майдана в мае 2014 года под давлением толпы, приехавшей из других частей страны и поджигавшей здания. <...> В одной из школ обыскали шкафчики учителей и проверили их мобильные телефоны, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников. <…> Казалось бы, у Украины хватает и других проблем, но самые ярые представители этой "нации героев" неумолимы", — говорится в статье.
По мнению автора публикации, политика украинизации продвигается крайне неуверенно.
После госпереворота в 2014 году киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025-го центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.