В Черниговской области около 210 тысяч абонентов остались без света

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 210 тысяч абонентов в Черниговской области на севере Украины остались без электроснабжения, сообщила энергетическая компания "Черниговоблэнерго".

Местные власти областного центра Чернигова сообщают, что из-за отсутствия напряжения в сети, в городе в среду временно не работают троллейбусы. На маршрутах №2 и №11 перевозки осуществляют автобусы.