В Черниговской области около 210 тысяч абонентов остались без света

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 210 тысяч абонентов в Черниговской области на севере Украины остались без электроснабжения, сообщила энергетическая компания "Черниговоблэнерго".
"Обесточено около 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе. Обесточено около 62 тысяч абонентов в Нежинском, Новгород-Северском и Прилукском районах (Черниговской области - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Местные власти областного центра Чернигова сообщают, что из-за отсутствия напряжения в сети, в городе в среду временно не работают троллейбусы. На маршрутах №2 и №11 перевозки осуществляют автобусы.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
22 июня 2022, 17:18