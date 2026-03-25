Пожар в НГТУ в Новосибирске потушили

НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Возгорание в одном из учебных корпусов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) ликвидировано, занятия в корпусах вузовского кампуса в среду отменены, сообщили РИА Новости в университете.
"Площадь возгорания составила около шести квадратных метров. Силами служб университета проведена эвакуация студентов и сотрудников из данного корпуса. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. В связи с задымлением в прилегающих корпусах кампуса занятия на сегодня отменены", - сообщили в вузе.
В НГТУ пояснили, что пожар произошел в учебном корпусе №4 в помещении, где занятия не проводились.
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, возгорание бумаги произошло в кабинете на первом этаже учебного корпуса. Локализовать пожар удалось за 15 минут, а ликвидировать открытое горение за 35. Из этого корпуса эвакуировались 300 человек, а в общей сложности изо всех соседних корпусов вуза около 2 тысяч человек.