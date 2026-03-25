Власти Южной Кореи выяснили, что страна сможет приобрести нефть из России
Власти Южной Кореи выяснили, что страна сможет приобрести нефть из России - РИА Новости, 25.03.2026
Власти Южной Кореи выяснили, что страна сможет приобрести нефть из России
Правительство Южной Кореи после консультаций с американской стороной выяснило, что вторичные санкции не помешают стране приобрести нефть и нефтепродукты из...
2026-03-25T07:42:00+03:00
2026-03-25T07:42:00+03:00
2026-03-25T07:42:00+03:00
южная корея
россия
ормузский пролив
экономика, южная корея, россия, ормузский пролив, министерство финансов сша
Экономика, Южная Корея, Россия, Ормузский пролив, Министерство финансов США
Власти Южной Кореи выяснили, что страна сможет приобрести нефть из России
Южная Корея может приобрести нефть из России без риска вторичных санкций
СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Правительство Южной Кореи после консультаций с американской стороной выяснило, что вторичные санкции не помешают стране приобрести нефть и нефтепродукты из России, а расчеты возможны в других помимо доллара валютах, заявил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук на брифинге.
Чиновник сообщил, что правительству удалось устранить препятствия для импорта российской нефти и нефтепродуктов, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций.
"В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено", - заявил он.
Как сообщило агентство News1, теперь, когда в значительной степени устранены такие риски, которые ранее считались ключевыми факторами неопределенности, для южнокорейских компаний, как предполагается, созданы условия для более активного рассмотрения импорта российской нефти и нафты.
В марте цены на энергоносители в мире резко выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке
, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива
и снижению добычи нефти рядом стран. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива
: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов.
После этого министерство финансов США
вывело из-под американских санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.