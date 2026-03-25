07:42 25.03.2026
Власти Южной Кореи выяснили, что страна сможет приобрести нефть из России
Южная Корея может приобрести нефть из России без риска вторичных санкций

СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Правительство Южной Кореи после консультаций с американской стороной выяснило, что вторичные санкции не помешают стране приобрести нефть и нефтепродукты из России, а расчеты возможны в других помимо доллара валютах, заявил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук на брифинге.
Чиновник сообщил, что правительству удалось устранить препятствия для импорта российской нефти и нефтепродуктов, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Дмитриев прокомментировал намерения Южной Кореи купить нефть у России
19 марта, 13:39
"В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено", - заявил он.
Как сообщило агентство News1, теперь, когда в значительной степени устранены такие риски, которые ранее считались ключевыми факторами неопределенности, для южнокорейских компаний, как предполагается, созданы условия для более активного рассмотрения импорта российской нефти и нафты.
В марте цены на энергоносители в мире резко выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов.
После этого министерство финансов США вывело из-под американских санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Южнокорейцы призывают покупать нефть у России
16 марта, 06:59
 
