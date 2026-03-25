07:00 25.03.2026
В Тюмени создали систему поддержки здоровья вахтовиков в Арктике
В Тюмени создали систему поддержки здоровья вахтовиков в Арктике

В ТМУ создали программу отслеживания здоровья работников Крайнего Севера

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Компьютерную программу для оценки состояния сердечно-сосудистой системы у вахтовиков, работающих в удаленных арктических местностях, разработали ученые ТМУ. По словам авторов, их разработка позволит выявлять факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращать острые состояния. Результаты представлены в издании "Забайкальский медицинский вестник".
Работа на Крайнем Севере сопряжена как с физическими, так и с психологическими трудностями из-за погодных условий. Поэтому чаще всего люди работают в Арктике вахтовым методом, а для такого графика свойственна постоянная ротация кадров, рассказали в Тюменском медицинском университете (ТМУ) Минздрава России.
"Новая программа несет не только прикладной характер, с ее помощью можно проводить анализ разных факторов и оценивать силу их влияния на здоровье каждого работника. Следующим этапом в реализации нашего проекта является выявление основных причин ухудшения психофизиологического состояния человека, периодически попадающего в условия Крайнего Севера", — объяснила ученый.
В основе программы лежит база данных медицинских осмотров работников топливно-энергетического комплекса, она была использована для обучения интеллектуальной модели. Большее количество данных сможет сделать прогнозы состояния сердца и сосудов еще точнее, и в будущем позволит создать единую систему для поддержания здоровья работников в экстремальных условиях, считают в ТМУ.
 
