Сценарист "Счастливы вместе" пойдет под суд за убийство участника "Дома-2"

Убийство произошло в ночь на 14 апреля 2025 года в доме на Щелковском шоссе. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, 53-летний сценарист проекта "Счастливы вместе" Станислав Берестовой и 33-летний участник телепроекта "Дом-2" Дмитрий Лукин выпивали вместе в квартире у последнего и поссорились. Берестовой набросился на Лукина с кухонным ножом и не менее 50 раз ударил его в шею, грудь, живот, спину и руки.