В Москве мужчина порезал возлюбленную

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Житель Москвы набросился с ножом на свою девушку, сообщили в . Житель Москвы набросился с ножом на свою девушку, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

"Двадцать пятого марта 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на Ходынском бульваре в городе Москве, обнаружена женщина с ножевыми ранениями", — говорится в релизе.

По данным следствия, женщину изрезал ее молодой человек. Пострадавшую доставили в больницу. Ее прооперировали, сейчас она находится в реанимации.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Убийство".