Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника ДПС, погибшего при теракте в Москве, наградили орденом Мужества - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/moskva-2082785899.html
Сотрудника ДПС, погибшего при теракте в Москве, наградили орденом Мужества
Сотрудник ДПС Денис Братущенко, погибший при теракте у Савеловского вокзала в Москве, представлен к ордену Мужества посмертно, сообщается в видео, показанном... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077253356_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ac114561d8906c92074754b3adf368d.jpg
https://ria.ru/20260325/putin-2082781890.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Сотрудника ДПС, погибшего при теракте в Москве, наградили орденом Мужества

© РИА Новости
Прощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко в Белгороде
Прощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сотрудник ДПС Денис Братущенко, погибший при теракте у Савеловского вокзала в Москве, представлен к ордену Мужества посмертно, сообщается в видео, показанном перед выступлением начальника главного управления МВД РФ по Москве Олега Баранова в Мосгордуме.
"Старший лейтенант полиции, сотрудник Госавтоинспекции Северо-Восточного округа столицы Денис Братущенко, погибший во время теракта у Савеловского вокзала 24 февраля 2026 года, представлен к государственной награде - ордену Мужества - посмертно", - говорится в видео.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По версии СК, к трем сотрудникам ДПС подошел мужчина и произвел самоподрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник, еще двое были госпитализированы. Следствие установило личность подрывника - им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Путин посмертно наградил сотрудников ДПС, погибших при теракте в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала