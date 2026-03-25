Сотрудника ДПС, погибшего при теракте в Москве, наградили орденом Мужества

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сотрудник ДПС Денис Братущенко, погибший при теракте у Савеловского вокзала в Москве, представлен к ордену Мужества посмертно, сообщается в видео, показанном перед выступлением начальника главного управления МВД РФ по Москве Олега Баранова в Мосгордуме.