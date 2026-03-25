Московский загс назвал самые красивые даты для свадеб в 2026 году
2026-03-25T08:20:00+03:00
светлана уханева
https://ria.ru/20260313/rossijane-2080388349.html
https://ria.ru/20260310/muzyka-2079794753.html
Московский загс: ближайшей "красивой датой" для свадьбы станет 26 марта
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 12,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак в Москве в даты с повторяющимися или зеркальными сочетаниями цифр, сообщила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
"Многие столичные пары выбирают для свадьбы особенные даты, которые легко запомнить и которые красиво выглядят в документах и семейной истории. В этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием шестерок. До конца 2026 года ещё около 12,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак в такие даты", - рассказала Уханева
По её словам, только в ближайшую красивую дату, 26 марта, в столице планируют заключить брак около 500 пар.
"В топ-10 самых востребованных дней для регистрации брака до конца 2026 года входят 16 июня (вторник) и 26 августа (среда). В эти обычно не популярные для свадеб дни недели в столице планируют зарегистрировать брак более 600 пар в каждую дату", - добавила она.
Уханева подчеркнула, что всего более 4 тысяч семей до конца года будет создано именно 26 числа любого месяца, 6 число месяцев выбрали около 2 тысяч пар, 16 – порядка 1,5 тысячи.