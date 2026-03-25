Московский загс назвал самые красивые даты для свадеб в 2026 году

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 12,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак в Москве в даты с повторяющимися или зеркальными сочетаниями цифр, сообщила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Многие столичные пары выбирают для свадьбы особенные даты, которые легко запомнить и которые красиво выглядят в документах и семейной истории. В этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием шестерок. До конца 2026 года ещё около 12,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак в такие даты", - рассказала Уханева

По её словам, только в ближайшую красивую дату, 26 марта, в столице планируют заключить брак около 500 пар.

"В топ-10 самых востребованных дней для регистрации брака до конца 2026 года входят 16 июня (вторник) и 26 августа (среда). В эти обычно не популярные для свадеб дни недели в столице планируют зарегистрировать брак более 600 пар в каждую дату", - добавила она.